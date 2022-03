La Señorita María con problemas de salud mental, engañada y sin tierras

La historia que salió de las montañas del municipio de Boavita, al norte de Boyacá, donde vive María Luisa Fuentes Burgos la mujer transgénero que en medio de la pobreza se ganó el respeto a pesar de los perjuicios y la rudeza de su pueblo, históricamente de principios católicos, fue reconocida por la crítica cinematográfica alrededor del mundo.

Sin embargo, allegados cuentan que la vida de María Luisa Fuentes anda mal, porque desde entonces tiene un sin número de problemas por sus tierras tras conocer a Richards Varela un hombre que al parecer la engañó y se quedó con sus tierras.

Yudy Vega, consejera consultiva de Boyacá, dice que María Luisa efectivamente se encuentra desde abril de 2021 en Bogotá y Richards Varela si tiene en su poder los dos predios que pertenecen a María en el municipio de Boavita (Boyacá).

Según Vega se ha tratado de tumbar por vía legal el título de donación de las escrituras de las dos tierras de María Luisa a nombre de Richards Varela que se hiciera en una notaría en Bogotá

“María Luisa en este momento está en una situación precaria, pues ha estado en albergues y desde el consejo consultivo de mujeres en Boyacá se está tratando de contactarla porque requiere de una intervención de salud mental”, dice Vega.

Agrega: "Ella por los nervios y todo lo que ha tenido que vivir y por el desplazamiento piensa en el daño que le hizo Richard Varela al quedarse con sus predios y porque está con otra persona, ella se siente engañada”.

Dice Yudy Vega que María solo busca que Varela le devuelva sus tierras, pero en este momento Varela tiene empeñado el terreno en $10 millones desde abril del año pasado.

Se estableció que la abogada Diana Navarro inicio acciones contra Richard Varela, pero cuando ya todo estaba listo para anular las escrituras, según Yudy, María no quiso firmar por la manipulación de Varela.

"Las veces que yo hablé con Richard, él dijo que si le iba a devolver las tierras a María Luisa que no había problema y que le hacía el traspaso, pero a la fecha no se ha dado y eso es lo que tiene incomoda a María Luisa que no la deja volver a su realidad que es el campo en Boyacá”, cuenta.