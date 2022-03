Denuncian acoso sexual de un profesor que llevaba 15 días en colegio de Medellín

Esta es la historia de lo que pasó en el Colegio de María, una institución perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín que está ubicada en la comuna Aranjuez. El viernes de la semana pasada la institución recibió el testimonio dos estudiantes quienes un día antes, el jueves, habían padecido unos presuntos casos de aparentes comentarios sexistas o comentarios subidos de tonode un profesor de la institución, el cual llevaba tan sólo 15 días.

En ese momento lo que hizo la institución fue llamar a la Policía de Infancia, quienes llegaron a hablar con las mamás de estas dos estudiantes, y posteriormente activaron la ruta con el ICBF y con la Fiscalía.

A partir de allí las madres de las dos estudiantes que denunciaron fueron al CAIVAS de la fiscalía e interpusieron una denuncia. En Caracol Radio hablamos con una de las madres, quien por su voluntad reservaremos el nombre.

“Me dice que ya no aguanta más, que el profesor de inglés venía teniendo unas actitudes morbosas. Le estuvo tocando la mano, la espalda, le preguntó sobre su inclinación sexual y sobre si tenía novio y que estaba muy bonita. Ya me dijo que no aguantaba más”, manifestó la madre.

La mamá, con prudencia le ha dicho a su hija que cuente la verdad y no se le agreguen asuntos al caso que no corresponden con la realidad, porque a quien denuncian es una persona y tiene derecho a su exponer su postura y versión.

No obstante, de la madre quiere que a este profesor se le haga una anotación para que ni a su hija ni a ninguna estudiante de Medellín le vuelva a suceder esto.

“Yo por lo menos espero que la institución no lo tenga más en contacto con mi hija, que se abra una investigación penal a ver cuál es la repercusión. Yo quisiera que le quede una anotación en su hoja de vida y evitar que tenga contacto con niñas. Quisiera con esta bulla concientizar a los padres”, añadió la mamá.

Al profesor, por su parte, se le suspendió temporalmente mientras se esclarece el caso y se toman las determinaciones.

En un comunicado oficial, el Colegio de María afirmó que el mismo día en que se conocieron las denuncias activaron dos rutas de atención. La primera con la Fiscalía para que diera comienzo al proceso penal contra el profesor denunciado. La segunda ruta fue con el ICBF para que se le restablecieran los derechos a las estudiantes.

El Colegio de María tiene 510 estudiantes desde transición hasta el grado 11.