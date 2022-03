Operadores del PAE en Cartagena volvieron a incumplir con las entregas /

La Secretaría de Educación Distrital (SED) informa a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general que los operadores contratados para prestar el servicio de alimentación escolar para las niñas y niños que han sido focalizados en el Programa de Alimentación Escolar nuevamente incumplieron este miércoles con la entrega de raciones industrializadas.

Sobre el particular, la SED aclaró que solo hasta hoy a las 9:54 de la mañana el operador Cartagena Exprés informó en comunicado a esta entidad que no pudieron entregar las raciones nutricionales porque presuntamente la administración de la bodega no dejó ingresar los camiones transportadores con los alimentos para hacer la operación logística y de distribución. Por su parte, Por los Niños de La Heroica no ha informado por qué no prestó el servicio contratado.

La supervisión del PAE a cargo de la SED se encuentra, como todos los días, realizando las visitas a las instituciones educativas y documentando lo sucedido, esto con el fin de soportar y dar trámite a las sanciones, multas y descuentos que se generarán a los operadores por no entregar los complementos alimentarios.

Además, hacen un llamado a los operadores a que se tomen las medidas de fondo necesarias que garanticen el cumplimiento de los alimentos a las niñas y niños de la ciudad.