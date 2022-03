Suspendida provisionalmente recolección de firmas de revocatoria en Armenia

Un juez suspendió provisionalmente la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad para ese proceso.

Y es que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia admitió la tutela que presentó el propio mandatario contra el Comité Promotor “Armenia Consciente” los Registradores Especiales Delegados del Estado Civil de Armenia, y el Viceministro del Interior para la Participación.

El juez también concedió la medida provisional que solicitada la suspensión de la recolección mientras se emite el fallo de tutela respectivo, los accionantes tienen dos días hábiles para responder a esta tutela.

El abogado del alcalde de la ciudad, Jaime Andrés López, dio a conocer que interpusieron una acción de tutela porque considera hay vulneración de derechos fundamentales porque no existen protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas. Aclaró que si dichos protocolos existen, aunque no han sido entregados al alcalde por derechos de petición, fueron aprobados por un alcalde y secretaria de salud ad hoc sin competencia porque no han sido designados para dicho proceso.

Destacó que la medida de suspensión provisional es preventiva donde las partes involucradas tendrán un término para contestar y en 10 días hábiles habrá una decisión de fondo en la acción de tutela.

Uno de los integrantes del comité promotor Diego Urrea en diálogo con Caracol Radio rechazó estas actuaciones del alcalde de la capital del Quindío que solo buscan según él dilatar el proceso de recolección de firmas de la revocatoria y anunció que hoy mismo responderá al juzgado presentando las pruebas.