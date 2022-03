Cuatro megacolegios en Risaralda aún no comienzan obras de construcción

Se trata específicamente de los colegios Veracruz, la sede Atanasio Girardot del Francisco José de Caldas y la sede Pedro José Rivera del Instituto Tecnológico, proyectos del municipio de Santa Rosa de Cabal, además del colegio Nuestra Señora de La Presentación en La Virginia. Estos proyectos no han tenido ningún avance, no hay movimiento de tierra y para el caso de la sede educativa en el puerto dulce, no se tiene claridad de cómo será la construcción.

Consultamos con las autoridades del departamento sobre estos megacolegios, Leonardo Gómez, secretario de educación departamental, expresó que los recursos por parte de la administración ya fueron entregados y las obras aún no empiezan, por lo que solicitó el apoyo de la Contraloría General para garantizar que los niños y niñas de Risaralda, cuenten con sus espacios educativos.

"Como todos saben la historia, fue producto de una jugada que le hicieron unos constructores especialmente a Risaralda, donde nos dejaron 19 colegios prácticamente tirados, abandonados, donde nadie respondía, nosotros ingresamos a la Gobernación departamental con una postura de que estas obras se tenían que terminar", puntualizó el mandatario.

Recordemos que en el año 2019, el Ministerio de Educación a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, declaró el incumplimiento de la construcción de estos Megacolegios, vale aclarar que el proyecto total cuenta con el desarrollo y ejecución de 20 sedes educativas que estaban a cargo de la firma Mota Engil con una inversión superior a los 113 mil millones de pesos. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.

"Manifestamos nuestra preocupación y solicitamos a la Contraloría General de la República el acompañamiento para culminar los proyectos de los cuatro colegios mencionados, que no inician obras a pesar de que los recursos ya fueron adicionados por parte de la Gobernación. Un caso puntual la institución educativa Nuestra Señora de La Presentación en La Virginia, lleva dos años en proceso, aún no se ha podido determinar si el colegio se debe demoler o se debe continuar a partir de lo que se tiene", indicó el secretario.

En medio del seguimiento que está realizando Caracol Radio a estos proyectos, se conoció el diagnóstico entregado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, sobre cómo avanzan los proyectos de los Megacolegios en Risaralda, de los 20, 15 han sido entregados, algunos con dificultades en su infraestructura y que necesitaron doble intervención, pero finalmente se pusieron a disposición de las comunidades educativas.

Actualmente, siete proyectos están en fase de obra, uno próximo a ser entregado, uno en fase de diseño y tres en fase de diagnóstico.