Cerca del 90 % de usuarios de Coomeva y Medimás ya fueron trasladados

En las dos últimas semanas se ha dado a conocer a nivel nacional la noticia de la liquidación de estas EPS debido a las enormes carteras que tenían pendientes con muchos hospitales e IPS.

Para el caso de Risaralda, fueron cerca de 200 mil usuarios de Medimás y 70 mil de Coomeva, que se vieron afectadas por esta decisión, pues sus servicios de salud debían ser trasladados a otras entidades.

Al respecto, en las últimas horas Javier Darío Marulanda, secretario de salud del departamento, indicó que cerca del 90 % de usuarios ya fueron trasladados a otras EPS del departamento y del norte del Valle y que el objetivo es generar las menores afectaciones posibles en la prestación del servicio para los risaraldenses.

"En tiempo récord Risaralda los trasladó. Hoy de los 203 mil usuarios de Medimás están trasladados el 98 %, casi todos, en EPS como Sura, Sánitas, Nueva EPS, Salud Total y algunas del Norte del Valle que son algunos cambios que tenemos que hacer. Desaparecen algunas pequeñas clínicas que atendían a Coomeva y a Medimás y se hace necesaria la apertura de nuevas instalaciones en salud", detalló.

Expresó también que, pese al avance en los procesos de traslado, pueden generarse en los próximos días algunos inconvenientes por reprocesos y diagnósticos que van a solicitar las EPS a los nuevos usuarios, además de la complejidad para la atención de algunas enfermedades.

"El giro de recursos se les garantizó para que no quedaran en el aire los primeros días y pudieran ser atendidos. A pesar de que siguen habiendo dificultades de entrega de medicamentos y algunas atenciones, no hay grandes manifestaciones porque la mayoría ya fueron desplegados. Va a haber inconvenientes porque algunos pacientes vienen con una carga de enfermedad muy dura y no va a ser fácil ponerlos al día pero tenemos la meta de que las 200 mil personas recuperen este año el nivel de atención en salud", señaló.

Las autoridades de salud indicaron que, tanto a los usuarios de Medimás como de Coomeva, no se les afectará la atención en salud, la continuidad en tratamientos, el suministro de medicamentos, vacunación contra el COVID-19 ni ninguna otra garantía que se encuentra dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.