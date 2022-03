Por morosos Alcaldía de Neiva embargará 10 predios

De acuerdo a Everardo Lozano Media, coordinador del grupo de cobro coactivo de la alcaldía de Neiva, por el incremento en la cartera de difícil cobro de impuestos, deudas por encima de $100 millones de pesos, se tomó la determinación de ejecutar órdenes de embargo en 10 predios de la ciudad, algunos de reconocidas empresas del sector privado.

Frente al particular el funcionario agregó. "Gracias a la Reforma Tributaria hubo condonación en las deudas pero el que definitivamente no aprovecho el 80 % de los descuentos, es porque no tiene o no quiso pagar".

Del mismo modo la dirección de cobro coactivo identificó a los contribuyentes que no pagaron, procediendo a embargar salarios y bienes. "Son aproximadamente 10 bienes que en deudas por impuestos suman en promedio $1.000 millones, predios que serán rematados si sus propietarios no se ponen al día con el municipio", advirtió Lozano.

La mala noticia para los morosos es que ya no tienen más plazo para pagar sus deudas por impuestos. Se otorgaron 10 días para notificarse ante la solicitud del municipio y pudieran firmar acuerdos de pago, o pagar la totalidad de la deuda el último día antes del proceso de embargo.

Es de resaltar que la mayoría de los bienes que serán embargados por el municipio son casas.