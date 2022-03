En Quindío fue lanzado el programa “Evaluar para Avanzar” del Mineducación

En el centro de convenciones de la ciudad con la presencia de los secretarios de educación del Eje Cafetero se realizó el lanzamiento de dicha estrategia que busca evaluar las competencias educativas de los estudiantes en las áreas de matemáticas, lectura entre otros.

La ministra de Educación, Maria Victoria Angulo, explicó que no es una evaluación para competir entre estudiantes, no es con el fin de afectar académicamente solo conocer como se encuentran en materia de aprendizaje y así mismo implementar las acciones ya sea de mejoría o de fortalecimiento.

Por su parte la secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, indicó que todas las instituciones educativas están preparadas para realizar la valoración a estudiantes con el fin de medir sus competencias en las diferentes áreas. Aseguró que ya iniciaron con grados quintos, luego será en novenos y a mitad del mes de abril se conocerían los resultados.

El rector del colegio Ciudadela del Sur, Jorge Adrián Osorio, se mostró complacido con la estrategia educativa ya que la ciudad es referente en los programas del Ministerio de Educación. Manifestó que este año consolidan el programa en cuanto a la aplicación de la prueba para evaluar a los estudiantes desde grado terceros a onces para determinar a partir de la pandemia que conocimientos han adquirido.

Desde el Ministerio de Educación sostuvieron que la conectividad no es indispensable puesto que se usan otros formatos impresos.