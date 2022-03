Jueves 17 de Marzo, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 25% de los estudiantes del colegio Ciudadela del Sur de Armenia no han recibido la vacuna contra COVID-19

El rector de la institución educativa, Jorge Adrián Osorio, mencionó que de 2.200 estudiantes 400 no están vacunados contra el virus, pero de esos son 100 los que sus padres ya han dado a conocer que no desean vacunar a sus hijos porque no están de acuerdo y ellos mismos tampoco tienen ninguna de las dosis.

Puntualizó que establecen pedagogía para llamar la atención sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación. Respecto a los docentes fue claro que el avance ha sido mayor puesto que muchos cuentan con las dosis de refuerzo.

En su visita al departamento, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló la importancia de la vacunación COVID-19 para fortalecer el cuidado individual y sobre todo en el entorno educativo. Evidenció el avance de la inmunización en los docentes que es mayor al 90%, pero insistió en los niños y jóvenes que faltan aún para lograr una mayor cobertura.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, programó para hoy jueves 17 de marzo, a partir de las 8:00 a.m., tres jornadas de inmunización en los centros comerciales Calima y Unicentro, de igual manera, en el CDC del barrio 7 de agosto. Los interesados deben presentar el documento de identidad original y el carné MiVacuna, hay dosis de Pfizer, Janssen y Sinovac.

Autoridades en el Quindío insisten en el autocuidado ante puente festivo y semana santa

A pesar de las bajas cifras de casos COVID en el departamento donde diariamente son menos de tres positivos y hoy hay 38 casos activos, la secretaria de salud Yenny Trujillo, resaltó la importancia de continuar adoptando las medidas de bioseguridad para evitar nuevos picos de contagio debido a que en estas temporadas se espera gran afluencia de personas por ser un destino turístico por excelencia.

En el Quindío, sigue la polémica en el Pasto Histórico por la filtración del audio de una conversación de uno de los asesores de campaña donde amenaza de muerte al diputado de la Colombia Humana de este departamento, Luis Carlos Serna.

Estamos hablando de Jhon Jairo Hernández asesor de la campaña de la excandidata a la cámara por esta colectividad Luz Elena Forero, que en diálogo con Caracol radio se retractó de lo dicho en un audio que fue filtrado en las redes sociales y señaló que todo lo dijo en sentido figurado.

Hernández indicó “aclaro esto no tienen nada que ver con un ataque a la integridad de una persona y no constituye una amenaza de muerte ni contra el señor Manuel Ibarra y mucho menos contra el diputado, me retracto de lo dicho, pido disculpas para las personas que se sintieron afectadas por esta conversación privada y para evitar malentendidos”

Luis Carlos Serna, diputado del Quindío también habló con Caracol y señaló “no se puede justificar una amenaza, y por eso anunció que se puso en conocimiento de la fiscalía para que investigue estos hechos”

Por su parte la excandidata del Pacto Histórico Luz Helena Forero rechazó este tipo de conversaciones y puntualizo “me solidarizo con el diputado y exijo garantías para su protección y rechazo rotundamente este tipo de señalamientos”

Hay preocupación en el Quindío por la salud mental, en lo que va corrido del año se han registrado cinco suicidios en ese departamento.

Liliana Salazar, gerente de la clínica el Prado reiteró el llamado a los ciudadanos para que no tengan temor de hablar del suicidio y busquen ayuda profesional.

Autoridades en Armenia trasladan denuncias a Fiscalías sobre presuntas mafias en venta de predios

Así lo evidenció el secretario de Gobierno de la ciudad, Jaime Andrés Pérez, quien indicó que a través de un decreto están estableciendo el control a las invasiones que en la mayoría se construyen en zonas de alto riesgo.

También el funcionario señaló que han evidenciado presuntas mafias que estarían comprando y vendiendo predios para fomentar esta irregularidad en la ciudad por lo que han trasladado las denuncias a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto.

Trabajo si hay, hoy, se realizará la feria de empleo en el CDC del barrio Ciudad Dorada en Armenia, donde empresas como Jardines del Renacer, Distribuidora Picaflor e Inversiones ASL, recibirán hojas de vida a las personas interesadas, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m, ofertas como asesores comerciales, asesores empresariales; oficios varios, una como auxiliar de recursos humanos, un profesional como ingeniero agrónomo y una persona con estudios como analista financiero

Por su parte La Multinacional Accedo Technologies, oferta 400 nuevos empleos para el Quindío, perfiles como Agente de Servicio al Cliente Bilingüe para Campaña de Chat cuyos requisitos es Bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales con nivel de inglés B2

El 22 de marzo estaría al 100% la preparación en sitio en los colegios públicos del Quindío

La secretaria de educación del departamento, Liliana Sánchez, manifestó que son varios los municipios que ya iniciaron con la preparación en sitio, sin embargo, esperan agilizar los procesos para que el próximo martes estén las instituciones educativas con el programa al 100%.

Sostuvo que están en reuniones para conocer cómo avanza el programa en general y finalizan las adecuaciones para ese proceso de ración industrializada a preparación en sitio.

Ley de garantías ha dificultado contratación de transporte escolar en municipios del Quindío

Así lo evidenció la secretaria de educación departamental, Liliana Sánchez, informó que es competencia directa de las alcaldías municipales en el que ya iniciaron los procesos de contratación, pero la ley de garantías ha retrasado la ejecución de los mismos.

Espera pronto subsanar la situación siendo clara que están al tanto con los alcaldes para brindar todas las garantías de movilidad a los estudiantes.

En el departamento del Quindío, la autoridad ambiental incautó y rescató un mono cariblanco que está en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

En una finca de la vereda La Julia del municipio de Montenegro el equipo de Faunaa Silvestre de la CRQ atendió la denuncia ciudadana sobre tráfico ilegal de fauna silvestre y rescataron el ejemplar

El mono fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CRQ para iniciar un proceso de rehabilitación que permita que en un tiempo determinado sea trasladado a su sitio de distribución natural que es en el sector de la costa Atlántica

CRQ registra presencia de la especie invasora Corroncho) en los afluentes del departamento del Quindío

Debido a la persistencia del caracol gigante africano en Armenia, la Secretaría de Salud realiza jornadas de inspección en los sectores susceptibles a la presencia de este molusco

Como son los barrios Los Quindos Etapas I, II y III, Villa Alejandra Etapas I y II, Bello Horizonte, Manantiales, Aeropuerto El Edén, Ciudad Dorada, Nuevo Armenia, sector de la 50 Cárcel de Hombres y Mujeres, San Francisco, La Fachada, calle 10 Norte, barrio La Mariela, avenida Centenario, Jardines y La Patria.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, anunció inversiones por 3.800 millones de pesos para el mejoramiento y mantenimiento de la vía que conecta al municipio de Salento sector Arayanal con el corredor Armenia – Pereira, autopistas del Café.

Con los recursos que destina la nación, el Invías firmó un convenio con la Gobernación del Quindío que permitan mejorar 3 kilómetros de la vía, realizar la construcción de obras hidráulicas, la rehabilitación de 2 kilómetros de vía y la demarcación y la señalización de 7 kilómetros a lo largo del corredor.

El director técnico y de Estructuración del Invías, Guillermo Toro Acuña, afirmó: Las actividades de obra que se realizarán en este corredor beneficiarán a más de 7.000 habitantes de Salento, a los turistas que acceden al municipio y al valle de Cócora.

En el Quindío fue lanzada la estrategia denominada evaluar para avanzar del Ministerio de Educación

En el centro de convenciones de la ciudad con la presencia de los secretarios de educación del Eje Cafetero se realizó el lanzamiento de dicha estrategia que busca evaluar las competencias educativas de los estudiantes en las áreas de matemáticas, lectura entre otros.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó que no es una evaluación para competir entre estudiantes, no es con el fin de afectar académicamente solo conocer cómo se encuentran en materia de aprendizaje y así mismo implementar las acciones ya sea de mejoría o de fortalecimiento.

20 internas de la cárcel Villa Cristina de Armenia son capacitadas en producción artesanal

Precisamente Lucina Buitrago, quien es artesana con 20 años de trayectoria es la líder del proyecto en el que capacitan a estas mujeres en la fabricación de molas, piezas artesanales con diseños complejos elaboradas con capas de telas superpuestas que se cosen a mano.

Dio a conocer que ha sido un proceso interesante con las internas porque demuestran las habilidades proyectándose a un futuro empresarial. Resaltó que ha evidenciado el interés de las mujeres por el proyecto de vida para creación de empresa en el que brindarán también apoyo.

Hoy jueves 17 de marzo se ha programado el acto protocolario con el que se certificará la participación de 10 productores de café especial con sus respectivas muestras, para la feria Specialty Coffee Expo, que la Asociación de Cafés Especiales, SCA (por sus siglas en inglés) llevará a cabo en abril en Boston.

Ministerio de Educación anunció que en dos meses entregarán obras educativas en el Quindío

La titular de la cartera educativa a nivel nacional, María Victoria Angulo, indicó que entregarán las obras que vienen adelantando en los diferentes municipios del departamento, aunque no especifico exactamente cuáles serán en dos meses las finalizadas.

En deportes, a las 3 de la tarde en Villavicencio, el Deportes Quindío jugará el partido de vuelta de la Copa Dimayor frente a Llaneros, la serie la gana el equipo milagroso 3 a 0.