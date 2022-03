Ataque con explosivos no iba dirigido contra la fuerza pública: ejército

El ejército nacional mediante un comunicado de prensa aseguró que el ataque con explosivos que se reportó en el municipio de Guadalupe, Norte de Antioquia, no estaba dirigido a la fuerza pública y sí contra el vehículo particular que quedó afectado.

Confirmaron que de este hecho tres civiles quedaron heridos, dos menores de edad y un adulto, pero aseguraron que el carro no viajaba cerca de las tropas, pese a que un informe inicial conocido por Caracol Radio y reportado desde la zona por las misma fuerza pública a los superiores indica lo contrario, que el vehículo particular sí iba cerca del camión del ejército con placas vehículos NPR de placas UZQ 132 UIP 143 que iba a brindar seguridad a la tropa que se encontraba en las elecciones el día domingo en la vereda San Juan del municipio de Guadalupe y que el explosivo fue detonado al paso del vehúclo oficial. Mientras que el carro particular afcetcado fue identificado con placa EKK 314 color verde marca Toyota que en ese momento también se dirigía a la zona.

El comunicado también confirma que los presuntos responsables serían integrantes del frente 36 de las disidencias.

Finalmente aseguraron que una vez reportado el ataque los mismos integrantes del ejército le prestaron atención médica a los lesionados y los trasladaron al hospital local.