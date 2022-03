Sin avances liberación de soldado huilense retenido en Caquetá

Una vez se conoció el secuestro del soldado natural de Neiva, Juan Sebastián Bonilla Melo por campesinos del cabildo indígena de La Esperanza, en desarrollo de una operación militar de desalojo en el parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, autoridades y Defensoría del Pueblo han servido de mediadores para lograr su liberación, la cual no ha llegado a feliz término.

Lo que se ha podido establecer es que hasta tanto no hagan presencia en la zona representantes del Gobierno Nacional, Misterio de Defensa o el Interior, el miembro de la fuerza pública continuará retenido.

Según el Defensor del Pueblo del Caquetá Gerney Calderón, la reunión programada entre las partes para el día de hoy no se llevó a cabo por que la comunidad indígena que adelanta la protesta en las veredas El Triunfo, El Diamante y La Esperanza no se presentaron, argumentando la presencia de autoridades nacionales en el territorio para que no sea de manera remota y se efectúe en el municipio de San Vicente del Caguán.

Con relación al estado de salud del soldado, Calderón sostuvo que de acuerdo con información de los líderes indígenas se encuentra bien y en buenas condiciones, esperando llegar a un acuerdo para la entrega del militar a una comisión encabezada por la Defensoría del Pueblo y la Personería de San Vicente del Caguán.

En cuanto a la intervención de la Gobernación de Caquetá para que delegados del gobierno central hagan presencia en la zona, el defensor del pueblo señaló, "conocimos en la reunión de ayer la convocatoria que hizo el alcalde de San Vicente Julián Perdomo a las autoridades del orden Nacional para que asistan a un próximo encuentro atendiendo el llamado de las comunidades", afirmó.

Hay que recordar que el gobierno departamental llevó a cabo un Consejo de Seguridad, donde el gobernador encargado y la Secretaría de Gobierno también pidieron la presencia de autoridades nacionales.

Entre otras de las solicitudes que están pidiendo las comunidades que tienen bajo su poder al militar huilense, se destaca que "se está solicitando que cesen las investigaciones contra líderes sociales, ambientales, atención humanitaria a las familias afectadas en los operativos de desalojo que se efectuaron en predios de los parques naturales y que se investigue la muerte del líder en hechos que se presentaron el pasado 6 de marzo", puntualizó el Defensor del Pueblo.