La expedición de pasaportes en Caldas aumentó en un 236,94%

Con 6.440 pasaportes emitidos entre enero y febrero de 2022, la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Caldas, supero en 4.523 documentos emitidos la cifra del 2021 en el mismo periodo.

De acuerdo con el secretario de Hacienda de Caldas, Jaime Alberto Valencia Ramos. Los principales motivos por los que los ciudadanos están solicitando el pasaporte se basan en, “primero, personas que van hacia otros países, llámese Canadá o europeos, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, es indudable que a estos países, en el marco de lo que fue después de la pandemia y la reactivación, están necesitando más fuerza laboral; por otro lado tenemos personas que van a montar negocios en otros ámbitos, muy especialmente en los países de américa latina.

Pero también es cierto que un proceso electoral, como el que se va a vivir en Colombia, que es para la elección de un nuevo presidente, pone inquietas a las personas y eso también motiva la necesidad de las personas de salir del país y buscar otras oportunidades”.

La atención en la Oficina de Pasaportes es en jornada continua de lunes a jueves entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y los viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Y la entrega de los turnos se hace desde las 8:00 a.m. y continúa según la demanda que se tenga.

