Nuevo estudio revela que colombianos son más infelices con su economía personal, expertos explican

El último informe de la empresa Ipsos, líder global en investigación de mercados y opinión pública, reveló el panorama de seis países en América Latina con respecto a su economía personal, según el Índice de Confianza al Consumidor. Entre los resultados es notoria la caída con un promedio de 47,8 puntos.

En el caso de Colombia, se registró una caída de -2,5 puntos en solo un mes y se encuentra 1,4 puntos por debajo que el año pasado. Esta disminución lo ubica en una zona de pesimismo económico, lo que refleja una preocupación en relación con el empleo, las finanzas personales y las condiciones laborales en el país.

¿Por qué los colombianos están infelices con su economía personal?

Camilo Cuervo Díaz, abogado laboral y socio en la oficina de Bogotá de Holland & Knight, explicó para Caracol Radio que uno de los factores que genera este grado de infelicidad responde a la falta de confianza que se tiene con las decisiones y cambios que toma todos los días el gobierno actual.

“Cuando la economía va bien y cuando el gobierno va bien la gente confía en la estabilidad que va a tener sobre todo en el empleo, que le va a permitir por ejemplo endeudarse, acceder a crédito, pero cuando las cosas van mal la gente aun sin una necesidad específica de retraerse en el consumo lo hace instintivamente”, afirmó Cuervo.

Las decisiones de consumo se restringen al tener una incertidumbre frente al mercado y su estabilidad a largo plazo. Cuervo argumentó que incluso el escenario de tener varias reformas y no saber si serán aprobadas, o realmente cuáles son sus beneficios, es un factor que solo proporciona intranquilidad.

Otro de los inconvenientes, tiene que ver con la inflación alta que mantiene el país. Lo que lleva a una percepción de que los productos están caros y “revertirla es muy difícil, hace que la gente empiece a decrecer en su consumo”, enfatizó.

Por esta misma línea, Carlos Vargas, abogado especializado en derecho laboral, expresó que falta más enseñanza y capacitación para que los colombianos emprendan o tengan actividades diversas como una segunda fuente de ingresos. Evitando la sobrecarga laboral, que también afecta la salud mental y los hábitos de gasto.

“Hay un crecimiento en este tipo de situaciones, desde solicitudes de incapacidades hasta licencias fuertes o reconocimientos de indemnización por riesgos laborales ocurridos por este tipo de situaciones. Es alta la estadística en este momento del cierre de empresas también, hay apertura de empresas nuevas, pero no en la misma proporción que se cierran, y cuando se cierran las empresas se pierde la unidad de trabajo para las personas”, dijo Vargas.

¿La reforma laboral podría tener algún impacto?

La reforma laboral que continuará en debate, reconoce los derechos básicos de los trabajos y contiene algunos puntos en beneficio al pago de horas extras y regulación de contratos; sin embargo, como lo indicó Cuervo, aun las personas no conocen en su totalidad todos sus puntos y eso lleva a un desconcierto.

“La gente no sabe realmente qué es lo que dice la reforma, y el gobierno la verdad es que no se ha preocupado mucho por hacer pedagogía de lo que está haciendo porque finalmente es un tema ideológico de que creen o perciben que lo hacen bien y que no hay una verdad distinta a la que ellos tienen”, afirmó Cuervo.

Situación en la región

La política arancelaria de Donal Trump y los conflictos internacionales también son componentes que alteran las decisiones de inversión y compra de productos externos. Estos son algunos de los motivos que no solo generan infelicidad en los colombianos, sino en la Latinoamérica. Países como Chile, Argentina y Perú también tuvieron un retroceso, según el informe.