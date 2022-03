Polémica por respuesta de Jaime Pumarejo a líder en La Cangrejera

En un video que circula en redes sociales, se ve al Alcalde Jaime Pumarejo respondiendo a los reclamos de algunos habitantes cuando estaba anunciando el inicio de unas obras en La Cangrejera, en el corregimiento La Playa.

El Alcalde fue interrumpido por un habitante del barrio quien indicó que la entrega de la obra se hace debido a la época de elecciones en que se encuentra el país.

“Discúlpame tu, discúlpame tu papi; porque yo no estoy hablando de elecciones. Aquí yo soy el Alcalde de Barranquilla por dos añitos más. No te dejo hablar ¿sabes por qué? Porque estás diciendo pendejadas. Aquí no hay políticos, aquí hay un Alcalde cumpliéndole a la gente”, fueron las respuestas del mandatario local a esta persona.

Antes de este episodio, el Alcalde Jaime Pumarejo también fue increpado por una mujer quien le reclamó la demora a la respuesta para atender los problemas que se presentan en la zona.

“Yo estoy caminando contigo y te dije que yo voy a solucionar eso”, le dijo Pumarejo a la mujer.

Ese día, se dio inicio con una obra que permitirá a más de 10.000 habitantes contar con servicio de alcantarillado. En la primera etapa se instalarán redes secundarias, 2.520 metros de líneas de impulsión y 2.000 metros de tuberías de conducción a Salgar.

Mientras que en la segunda etapa se construirá la estación de bombeo de aguas residuales que contará con tres bombas tipo sumergible, de las cuales dos estarán en funcionamiento y la otra será de reserva, teniendo así un caudal total de bombeo de 77 litros por segundo.