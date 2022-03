Sanciones por el código de colores en disposición de basuras en Neiva

Mediante la Ley 2189 del gobierno nacional y acogida por la resolución 172 de la alcaldía de Neiva, los ciudadanos estarán obligados a separar los residuos sólidos que desechan de aquellos que se puedan reutilizar nuevamente, aseguró el secretario de Medio Ambiente de la capital huilense, Octavo Cabrera.

De acuerdo al funcionario, para la aplicación de norma la cual será sancionatoria, se dio un plazo de dos años, tiempo en el cual se socializó, capacitó y adelantaron planes pilotos visitando la comunidad de cuatro comunas vulnerables de Neiva.

"En estos momentos hay recuperadoras que están para esperar el material que van a utilizar. Necesitamos el apoyo de entregando las bolsas a la gente la gente para que entiendan que si logramos reciclar y rehusar bajara la tarifa de aseo en la ciudad de Neiva y vamos a generar empleo contribuyendo con el medio ambiente", sostuvo el titular de la cartera.

En cuanto a la implementación de los comparendos pedagógicos y económicos para quienes incumplan con la adecuada recolección de las basuras, el secretario de Ambiente del municipio, aseguró que en estos momentos se están visitando las viviendas. "La persona que no tenga seleccionada las basuras, se le ayuda con educación ambiental para que saque en tres bolsas lo aprovechable, no aprovechable y lo inservible", agregó.

El seguimiento al cumplimiento de la norma ambiental, se llevará a cabo mediante rutas selectivas de los carros recolectores de las basuras, solo recogiendo los residuos aprovechables y otro día lo que no sirve. "Si la persona incurre en dejar en una sola bolsa la basura, vuelve y se visita para decirle que no lo haga. En una tercera vez se impone comparendo educativo; pero la tercera vez que la persona no haga caso a la ley nacional del Ministerio de Ambiente, se impondrá al infractor una multa de $207.000 pesos", sentenció el secretario.