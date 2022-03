Son más de tres retos a los que se someten niños de Girón

Desde Girón, padres de familia denuncieron que en el colegio Gabriel García Márquez, los niños están autolesionándose como reto y juego.

En videos e imágenes muestran cómo los niños se hacen rayas y letras con elementos cortopunzantes y se sacan sangre.

"Son de séptimo, son más de 20 casos, autolesionados, yo fui, pregunté, y no me dijeron nada, no han tomado ninguna medida para evitar ese problema, ese es el miedo que tenemos nosotros como padres, que están promoviendo esas cosas, les puede pasar algo a nuestros hijos", dijo un padre de familia.

Caracol Radio consultó con la rectoría de la institución y dio a conocer que, no solo se está haciendo el reto de autolesionarse, sino también de pintarse el cabello de varios colores, y grabarse un video en el colegio peleando con otros compañeros.

La rectora de la institución, María Cristina Prada Angarita, aseguró que, al preguntarle a los adolescentes, porqué lo hacen, solo contestan que quieren saber cómo se sienten estas experiencias.

Notificó que ya se pusieron en contacto con 15 padres de familia, que no tenían idea que sus hijos se estaban autolesionando.

También, se activó una hoja de ruta, para evitar que esta situación se incremente.

Este juego o reto se estaría dando con niños de quinto a septimo grado, ya padres de familia reportan al menos 20 casos.