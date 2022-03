Padre denuncia que hace 56 días ICBF le niega contacto con su hijo

Desde el pasado 4 de enero, Juan Carlos Morales ha perdido contacto con su hijo, desde el momento en el que se acercó junto al niño al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, buscando apoyo psicosocial para el menor debido a inconvenientes que por esos días había tenido con la madre del menor.

Carlos relató que después de la consulta le indicaron que su hijo debía quedar en un hogar por razones de protección pero que podría visitar y estar en constante comunicación con Emanuel, el niño, y aunque la situación lo tomó por sorpresa, no tuvo reparo en aceptar.

Sin embargo, la comunicación con Emanuel se empezó a dificultar, pues según manifestó Carlos, no le respondían los mensajes ni las llamadas a él o a su esposa para hablar con su hijo y sólo hasta el pasado 18 de febrero le permitieron visitarlo, siendo este el motivo de su denuncia, pues expresa que encontró un niño pálido, ojeroso y temeroso de hablar.

"No sé absolutamente nada del niño a pesar de que la última vez que lo vi, lo vi tan triste, tan aburrido, un niño temeroso. Cuando se llamaba al niño o algo, siempre estaban los de hogar como diciéndole lo que tenía que decir. Esto me tiene desesperado porque no sé nada del niño en este momento y la mamá tampoco", relató.

Carlos también indicó que ha solicitado que le sea entregado su hijo al hogar 'Granja Infantil', lugar a donde se lo llevaron, pero no obtiene respuesta por parte del hogar, el psicólogo que lo atendió, ni el ICBF, por lo que ha acudido a comisarías de familia y a la Defensoría del Pueblo.

"Terminé en Bienestar Familiar después de que hablé con el psicólogo, me dijo que ellos ya no tenían nada que ver, entonces nadie me responde por el niño. Después hablé con la Defensoría del Pueblo y me van a hacer otro derecho de petición para la Comisaría de Familia en Villasantana. En la carta de petición decía que me tenían que dar el derecho a hablar con él y a estarlo viendo y hasta el momento no he podido", expresó Carlos.

Desde hace 56 días, Emanuel fue dejado en un hogar de Bienestar Familiar y pese a que los padres indican que han reunido las pruebas suficientes para demostrar que convivían en un hogar en buenas condiciones, no les han permitido un contacto pertinente con él.

Por el momento, los padres están esperando otro derecho de petición que emitirá la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo y respuestas en la Comisaría de Familia.