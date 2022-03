Víctimas del conflicto en Pereira denuncian malas condiciones de albergue

Son aproximadamente 15 personas víctimas del conflicto armado, que habitan este albergue ubicado en la Avenida del Río y que están denunciando las malas condiciones en las que se encuentra la casa donde están albergados, pues según indican, hay humedades, goteras en las habitaciones, daños en la infraestructura y malas condiciones sanitarias por presencia de plagas.

Anderson Alzate, líder y defensor de derechos humanos, relató que les entregan alimentos dañados poniendo en riesgo su salud y que no hay atención adecuada para un menor de edad que está enfermo y no recibe sus medicamentos de manera oportuna.

"La alimentación está llegando mala, vinagre. Aparte hay cucarachas, ratones, los colchones no tienen protectores, hay goteras, esto no es un trato digno para las víctimas, hay un niño que está enfermo y los papás han tenido que comprar los medicamentos por sus propios medios porque acá no le responden por nada", manifestó el líder.

Expresó también que en repetidas ocasiones han realizado reclamos a los funcionarios encargados del albergue y que pese a tener evidencia de las condiciones en las que se encuentran, no reciben soluciones.

En este albergue, además de un menor de un año, hay una persona en embarazo y otra persona con síndrome de down, todas víctimas del conflicto que provienen de varias partes del país, especialmente Chocó, Nariño y Valle del Cauca.