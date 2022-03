Decreto de medidas restrictivas de circulación de motocicletas se mantiene

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en conjunto con las diferentes autoridades en la ciudad continuarán velando por los intereses, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía; lo anterior debido a las protestas que se generaron al inicio de esta semana.

“Como alcalde tengo la obligación de brindar todas las garantías y tomar decisiones que propendan por el bien de toda la ciudad, porque como siempre lo he dicho, el bien común y la legalidad siempre estarán por encima de los intereses de unos pocos”, indicó Dau Chamat.

William Dau manifestó que, en esta oportunidad, la Administración Distrital estudió y adaptó nuevas medidas de circulación de motocicletas, de acuerdo con las necesidades que tiene la ciudad, especialmente para garantizar la seguridad de las personas que transitan por las vías.

“Este año hicimos varias mesas de diálogo con los motociclistas, que fueron transmitidas por nuestras redes en un ejercicio de transparencia. Como administración escuchamos e hicimos los análisis pertinentes, tanto así que gracias a esas mesas reconocimos la importancia de algunos puntos, por ejemplo, el del pico y placa de días pares e impares. Por muchos años esta medida se implementó, limitando bastante la movilidad de las motos, entonces, a raíz de los diálogos, decidimos que el pico y placa de las motos fuera igual que al de los carros particulares”, precisó el Alcalde.

Destacó que, el nuevo decreto tenía contemplado más restricciones viales, sin embargo, la Administración Distrital ha cedido, y solo se puso restricción para la Avenida Pedro de Heredia.

“Esta medida no es del todo restrictiva, el decreto es claro y dice que podrán circular motocicletas con parrilleros que estén registrados en la página del tránsito desde las 7:00 a.m a 10 a.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.”, explicó

Las medidas tomadas estas ligadas a un análisis estadístico hecho por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que explica que, las motocicletas, pese a que no es el medio más usado, es el más involucrado en accidentes de tránsito con heridos y muertos.

En enero de este año se registraron 313 accidentes de tránsito en Cartagena, de los cuales 118 (38%) fueron con motocicletas. Además, de las 15 víctimas fatales que hubo en accidentes de tránsito, 14 fueron en accidentes con moto.

“Hoy quiero ratificar que el decreto se mantiene, les pido comprensión y respeto por las decisiones que se han tomado. Durante esta semana seguiremos en la etapa de socialización para que todos los conozcan y se empapen bien del tema. Invito a todos los motociclistas a que cumplan”, concluyó el alcalde William Dau Chamat.

Cabe resaltar que la Policía Metropolitana de Cartagena en conjunto con la Armada Nacional, seguirán con los operativos en las diferentes calles de la ciudad, para no permitir problemas de orden público.