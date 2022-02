Campesinos de Boyacá advierten posible desabastecimiento de papa

La reducción de cultivos y los altos precios de la papa, tiene parte de su génesis en que de los 125 mil productores de papa que hay en Boyacá quedan 85 mil, según lo indicó Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

“La producción de papa bajo más del 30% porque los campesinos no tuvimos la plata para pagar los insumos tan altos y entonces no se cultivó, y al no cultivar, llego la escasez del producto. Mientras hace un año rogábamos y casi que regalábamos la papa, hoy el producto está a precios muy elevados”, sostuvo Jiménez.

Dijo que la lectura de los consumidores y colombianos, no puede ser que los paperos se están aprovechando de la situación con el incremento del precio de la papa, sino todo lo contrario: “alguno podría decir que los campesinos nos desquitamos y nos estamos llenando los bolsillos de papa, y eso no es cierto, porque la producción está saliendo es de grandes y medianos productores que tenían algunos recursos y pudieron cultivar, por eso a menor oferta mayor precio, y ahi están las consecuencias, los pequeños campesinos, están aguantando hambre en buena parte”, explicó Jiménez.

Señaló que podría haber desabastecimiento del alimento, de no concretarse acciones urgentes del gobierno nacional para los campesinos.

“Si no hay intervención, no hay producción generando desabastecimiento y hambre. Si no se toman medidas de choque, facilitando recursos para que el campesino pueda cultivar y se regule el tema de las importaciones así como el precio de los insumos, será muy complicado y podrá haber escasez”, dijo el presidente de ANUC.

Y es que la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, ya había radicado una solicitud al ministerio de Agricultura para que se concreten los compromisos adquiridos durante el debate de control político convocado por la Comisión V del Senado y realizado en Tunja (Boyacá) entre ellos, los relacionados con la regularización de precios de los fertilizantes, abonos, insecticidas e insumos así como la disminución de las importaciones, y esperan que haya de una vez por todas una respuesta del gobierno nacional.