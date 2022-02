Migrantes venezolanos en Boyacá critican a vicepresidenta Marta L. Ramírez

Desde Boyacá, y muy indignados, reaccionaron los migrantes venezolanos a las últimas declaraciones de la vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, quien criticó que a Colombia le ha tocado recibir sobre todo migrantes poco calificados, agregando que el país no tiene capacidad para seguir recibiendo venezolanos.

Al respecto reaccionó Anny Uribe, abogada venezolana líder de la Fundación Simón Bolívar de Tunja (Boyacá), que ha apoyado trabajos de formalización de migrantes venezolanos, de la mano de Migración Colombia y otras entidades gubernamentales y ONG’s.

“Nos sentimos muy ofendidos. Y aunque reconocemos que gran parte de nuestra población proviene de sectores vilnerables socioeconomicamente hablado, consideramos que es totalmente desafortunado e inapropiado el comentario de la señora vicepresidenta y Canciller, máxime cuando Colombia no nos ha permitido, a quienes sí hemos tenido la oportunidad de profesionalizarnos en nuestro país, de homologar títulos con justicia. Su gestión no le ha permitido a los migrantes venezolanos ejercer su profesión. No es que haya población menos calificada, es que es la población menos tratada con dignidad. Aunque el señor presidente Iván Duque le abre las puertas a los migrantes, buscando soluciones, la vicepresidenta hace todo lo contrario”, explicó Uribe.

Aprovechó para solicitar que sean mas rápidos los tramites para validar Lois títulos de los profesionales venezolanos: “tenemos un censo enorme de profesionales de todas las ramas en Boyacá, y en todo Colombia, pero no les permiten trabajar dignamente. Tenemos personas poliglotas, una masa gruesa de profesionales, que no han tenido acceso de poder demostrar sus capacidades y habilidades; ella, la vicepresidenta, debería evaluar qué ha hecho ella por la migración. Tenemos ingenieros con una preparación académica enorme, y cuando piden empleo, les dicen que están sobre calificados”.

Tiene que conocer más en el terreno qué pasa con la migración, nuestras dificultades y los retos reales de los dos países, “la vicepresidenta debe bajarse de esa nube en donde está y ponerse de 'tú a tú' con muchos de nuestros migrantes profesionales, y ahí si medir quien tiene más o menos calificación”., concluyó Uribe.