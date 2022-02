Comunidad cristiana pide se suspenda discusión sobre el aborto

La comunidad cristiana de Colombia le envió otra carta a la Corte Constitucional a propósito de la discusión sobre la despenalización del aborto, la eutanasiay el suicidio asistido.

“Dejen que el órgano competente que es el Congreso de la República decida sobre la materia, permitan que se debata en el fórum original el fondo del tema, que se busquen alternativas a través de las políticas públicas para generar condiciones en las cuales los no nacidos puedan llegar a una mejor sociedad, respeten las funciones de las otras ramas del poder público y no bloqueen más la sensible arquitectura constitucional colombiana”.

En el documento enviado al despacho de la magistrada Cristina Pardo, nueva presidenta de la Corte Constitucional, el abogado, David Cote, quien representa a esta comunidad, le pide a la togada abstenerse de incluir en el orden del día la revisión de las tutelas sobre estos temas.

En la misiva, se le pide a la magistrada Pardo no “ceder” a las presiones de debatir estos temas antes de la llegada de la nueva magistrada Natalia Ángel Cabo e insisten en la programación de audiencias en las cuales puedan participar representando a la comunidad cristiana del país.