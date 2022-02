Caos en la oficina de pasaportes del Tolima

Los ibaguereños han expresado su inconformidad con relación a las dificultades que se vienen generando para poder sacar una cita en la oficina de pasaportes y poder tener su documento para viajar en la Gobernación del Tolima.

Los usuarios han señalado que llevan desde hace varios meses tratando de sacar una cita, pero ha sido imposible, al ingresar al portal web se puede apreciar que ya no hay citas para lo que queda de febrero, ni para todo el mes de marzo.

Caracol radio intentó buscar una respuesta por parte de los encargados de la oficina de pasaportes, sin embargo, no fue posible debido a que no están autorizados para brindar entrevistas a medios de comunicación, extra micrófonos indicaron que efectivamente la agenda del mes de marzo se habilitó el día domingo 13 de febrero, pero en menos de 24 horas más de 2.000 citas se agotaron, señalaron que la demanda es alta pero no alcanzan las citas asignadas, por ese motivo se pide paciencia a los usuarios.

Muchas de las personas señalan que han tenido que aplazar sus viajes al no contar con sus pasaportes.