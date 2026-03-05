Con más de 200 uniformados se reforzará la seguridad para las elecciones en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué reforzará su pie de fuerza con 230 unidades adicionales y, junto al Ejército, garantizará seguridad en zona urbana y rural de Ibagué. También regirán decretos de orden público y medidas especiales desde días previos a la jornada electoral.

Las autoridades ya tienen definidos y verificados los puntos de votación, así como los dispositivos de seguridad que se implementarán en zona urbana y por otra parte de la zona rural del municipio para esta jornada en la que los colombianos elegirán al nuevo Congreso.

“Ya tenemos claridad sobre cada uno de los puestos de votación y el dispositivo que se aplicará en la ciudad. Nuestro compromiso es garantizar que los ibaguereños puedan ejercer su derecho constitucional al voto con total tranquilidad”, aseguró el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Con este refuerzo se tendrá una mayor presencia en la zona urbana, por su parte, en la zona rural, el Ejército Nacional asumirá la custodia de los puestos ubicados trabajando de manera articulada con la Policía Metropolitana.

“Tendremos presencia en zona urbana y rural. El Ejército cubrirá los puestos rurales y la Policía reforzará la vigilancia en toda la ciudad. Hemos dispuesto un aumento significativo del pie de fuerza para brindar seguridad antes, durante y después de la jornada electoral”, dijo Espín.

Por otra parte, se hará la aplicación de los decretos correspondientes que contemplan la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, transporte de elementos inflamables, trasteos y movilización de cilindros de gas durante el periodo establecido.

“El llamado es a que los ciudadanos salgan a votar muy temprano y participen de esta jornada democrática con responsabilidad. También recordamos que la obligación de retirar la publicidad política es de los partidos desde el día 5 de marzo; a partir del día 6 iniciaremos operativos de retiro y quienes incumplan podrán ser objeto de sanciones”, puntualizó el funcionario.