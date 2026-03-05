Sorprendieron a conductor con $70 millones en efectivo y publicidad política en el Tolima

Tolima

En medio de un puesto de control en el peaje de Gualanday, jurisdicción de Ibagué, las autoridades de tránsito del Tolima incautaron 70 millones de pesos en efectivo y material electoral, que eran transportados en una camioneta de alta gama.

Caracol Radio pudo establecer que la camioneta era conducida por un hombre, quien fue solicitado por las autoridades justo cuando se disponía a ingresar a Ibagué. Además, le fueron incautados dos teléfonos celulares en este corredor vial, que conecta a Ibagué con la capital de la República y con los municipios del centro y sur del Tolima.

De manera extraoficial, trascendió que el dinero era transportado junto con 1.802 tarjetones de publicidad política alusivos a la jornada electoral del 8 de marzo para la elección de la Cámara de Representantes, además de stickers con el logo de un partido político. El material incautado quedó a disposición de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

La información preliminar también apunta a que la camioneta en la que se transportaban el dinero y el material electoral sería propiedad de un actor político del Tolima: el exalcalde del municipio de Planadas, David Lozada, quien fue electo en su momento por el Partido Liberal.

Sin embargo, Caracol Radio también pudo determinar que el procedimiento policial no dejó personas capturadas, ya que el conductor de la camioneta fue dejado en libertad tras la incautación de los tarjetones y los stickers.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional emita un comunicado a la opinión pública en el que brinde información oficial sobre este hecho registrado apenas tres días antes de las elecciones del 8 de marzo, lo que enciende las alarmas por posibles delitos electorales en el Tolima.