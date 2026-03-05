El llamado de atención a los ciudadanos para evitar caer en la modalidad de falso servicio en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué hacen un llamado a los ciudadanos a tener mayor precaución debido al incremento de intentos de casos de secuestro y extorsión bajo la modalidad de falso servicio.

“Tenemos inteligencias artificiales que copian las voces, por eso debemos tener palabras de seguridad en cuanto a la comunicación al interior de nuestras familias en la ocurrencia de hechos de interés, dígase me estrellé, me robaron, estoy en el hospital o necesito un dinero para un negocio o conversaciones que conocen sus familias”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

Por otra parte, Espín aseguró que siempre que se vaya a atender un negocio o un servicio en zonas alejadas tomar las precauciones del caso para evitar ser víctimas como los ingenieros que fueron secuestrados en zona rural de Llanos del Combeima.

“Indicar donde se va a asistir y de igual forma si no existe cubrimiento de celular el sitio, es mejor no ir, como en el caso que se tuvo en Ibagué que terminó en secuestro, pero con una rápida reacción del Gaula”, dijo Francisco Espín.

Espín aseguró que generalmente las personas que resultan siendo víctimas son comerciantes y quienes prestan servicios a domicilio a zonas donde hay problemas de señal de celular.

“Es mejor hacer negocios en zonas como centros comerciales para evitar caer en poder de los delincuentes, sobre todo tener precaución con la prestación de servicios y tener mucho cuidado con quien voy a hacer negocios”, puntualizó.