Itagüí insiste en que se suspenda cobro por congestión

José Fernando Escobar, alcalde de Itagüí, Sur del Valle de Aburrá reiteró su petición de que se suspenda el cobro por congestión implementado por el Área Metropolitana para las personas que quieran movilizarse durante los días que les corresponde el pico y placa.

El mandatario aseguró que esa medida solo está privilegiando al transporte privado.

“No estamos de acuerdo, pero habilitamos unos corredores, para no dañar ese plan piloto, pero seguimos considerando esa no es la medida, hay que seguir con el pico y placa de dos dígitos, seguir fortaleciendo la pirámide inversa, andenes, ciclorrutas, el transporte público, fortaleciendo eso, pero no fortalecer el transporte privado”, manifestó Escobar.

El funcionario reiteró que en el caso de Itagüí, el problema no es recolectar dinero sino mejorar la movilidad, por lo que insiste, este no es el camino