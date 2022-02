ADR dice que no tiene obligación de pagar tierras de campesinos en La Copa

Según el vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Héctor Fabio Cordero Hoyos, la entidad no tiene una “veracidad” del pago de los terrenos de los siete campesinos que firmaron escrituras al Incoder, tierras que serían destinadas para la ampliación de la cota de la represa La Copa en Toca (Boyacá).

“Reconocemos que los amigos de los predios están siendo afectados. Hago un llamado a Misael y a los otros amigos para que hagan una solicitud al Banco Agrario para que le informen sí efectivamente fue pagado o no porque a nosotros no nos dieron información”, dijo.

Cordero Hoyos agregó: “con las siete personas no tenemos la obligatoriedad legal de pago, sin embargo, estamos trabajando para poder identificarlos y realizar la acción que sea necesaria y poderle pagar a estos campesinos con el fin que tengan tranquilidad”, dijo.

El vicepresidente de la entidad dijo que el Incoder no entregó información de las obligaciones de La Copa y al no tenerla no sabían a quién se le había pagado y a quién no. Fiduagraria manifestó que no podía pagar ni comprar predios.

“Se elevó la consulta a la oficina de Agencia Jurídica del Estado para que nos determinará cuál eran los requisitos a seguir, solicitamos al Ministerio Agricultura, supervisor del contrato, para saber cómo vamos a actuar”, afirmó.

Cordero Hoyos sostiene que de 77 predios se han comprado, tres firmaron escrituras en el mes de diciembre y están en el proceso de poder legalizar el registro, mientras 5 predios duplicados.

El funcionario precisó de 69 predios, 37 no son viables para compra porque están afectados por embargos, falsa tradición y sucesión.

Se identificaron por parte de la ADR, 12 predios baldíos que no se poden comprar por lo cual se hizo traslado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para dar claridad.

Cordero aseguró que diez predios son viables para la compra y para ello la ADR apropió $2.600 millones que espera este 2022 ejecutar.