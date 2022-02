Denuncia: En una clínica de Armenia dejaron caer adulta mayor y luego murió

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Claudia Milena, hija de doña Ana Bertilda Ortiz de 89 años de edad que murió el fin de semana al parecer por negligencia médica en la clínica La Sagrada Familia en Armenia.

Le puede interesar: Bebé en Armenia urge por cirugía ante afección respiratoria

Claudia le narró a Caracol que “el 28 de enero llevé a mi madre a la clínica por una infección en un glúteo, y al otro día 29 de enero la operaron en la clínica La Sagrada Familia, el médico que la atendió dijo que había salido bien del procedimiento, pero cuando la pasaban de una camilla a otra la dejaron caer provocando una herida abierta en la cabeza”

Y la familiar relató “yo vi a mi mamá con este hueco en la cabeza producto del golpe y ella mi dijo tranquila mija que no es nada, a mí no me duele nada, y esa fue la última vez que vi a mi mamá con vida”

En el doloroso testimonio explicó “no era cualquier golpe, y por eso la llevaron a un examen especializado, una tomografía y salió con un tumor o hematoma no recuerdo bien los que dijeron los médicos y que tenían que operarla porque estaba muy delicada y el 1 de febrero la intervinieron, pero ya salió muy mal, entubada y en la madrugada el sábado 5 de febrero murió mi madre”

La defensoría del pueblo en cabeza de Juan Camilo Meza defensor estuvo todo el tiempo acompañándonos en este proceso que ha sido muy doloroso y agregó la familiar “porque lleve a mi madre por una infección en un glúteo, pero me la dejaron caer y por eso murió”

Hasta el momento las directivas de la Clínica La Sagrada Familia no se han pronunciado sobre esta grave denuncia, pero indicaron que la junta directiva está en reunión para determinar si habrá un comunicado al respecto.