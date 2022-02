Rodolfo Hernández cancela manifestaciones por amenazas

El aspirante a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández Suárez denunció que su vida corre peligro lo cual le impedirá efectuar concentraciones en sitios públicos, aunque él mismo había desestimado este tipo de actividades proselitistas que en su concepto "valen mucho dinero que sale de los impuestos y del narcotráfico".

El exalcalde de Bucaramanga reveló que algunos amigos que tiene en los organismos de seguridad del Estado le han pedido que se cuide pues hay gente interesada en hacerle daño. " Corro muchos riesgos y le pido a Dios que si me pegan un tiro que me le peguen bien pegado y no me dejen en silla de ruedas", aseguró.

"Yo no soy tan necio y tan estúpido, a pesar de las advertencias que tengo de muchas personas y algunas alas de los organismos de seguridad del estrado que me dicen: no salga", expresó. Dijo que no había los "parámetros de riesgo" de manera oficial.

"Me mandan sufragios y coronitas", aseveró. El candidato informó que apelará a las redes sociales para difundir sus ideas.