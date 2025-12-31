Talento cartagenero de EXO FILM dirige el primer video musical del futbolista Luis Díaz

El talento joven cartagenero sigue dejando huella a nivel nacional. Andrés Herrera, junto a su equipo de trabajo EXO FILM, conformado en su totalidad por jóvenes cartageneros, realizaron el primer video musical del reconocido futbolista colombiano Luis Díaz, marcando un hito en la industria audiovisual del país.

La producción corresponde a la canción “La Promesa”, una champeta interpretada junto al DJ Juanda Iriarte, género que representa la identidad, la cultura y las raíces del Caribe colombiano.

El rodaje se llevó a cabo durante dos días en el municipio de Barrancas en La Guajira, escenario que sirvió como telón de fondo para contar una historia humana y emotiva. El video narra la historia de vida de Luis Díaz, resaltando sus orígenes, su proceso de crecimiento y los valores que han marcado su carrera, con un elemento auténtico y especial: los protagonistas del video son sus familiares reales, lo que aporta una carga emocional y de verdad única a la pieza audiovisual.

Este proyecto no solo representa un logro para el artista y el fútbol colombiano, sino también un motivo de orgullo para el talento creativo de la ciudad. El trabajo de Andrés Herrera y EXO FILM evidencia el compromiso, la sensibilidad narrativa y el alto nivel profesional de una nueva generación de realizadores cartageneros.

Esta producción se consolida, además, como la última realización audiovisual de EXO FILM en el año 2025, cerrando el año con un proyecto de gran impacto, identidad cultural y proyección nacional.