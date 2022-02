Indígenas seguirán en el Parque Nacional y quieren quedarse en Bogotá /

Continúa la tensión entre los pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional y las autoridades luego de que en las últimas horas la Secretaría de Gobierno intentara caracterizar esta población pero los funcionarios fueron sacados a palazos del lugar.

Los líderes de esta comunidad explicaron que algunos miembros de la guardia indígena se ofuscaron porque algunos gestores de convivencia entraron sin permiso a los cambuches, querían obligar a firmar documentos y trataron de “cochinas” a las mujeres.

“El disgusto fue por eso, por qué se metieron a las carpas si aún estábamos dialogando en la mesa fue por eso que la guardia reaccionó”, manifestó Luis Fernando Anacona, uno de los líderes de esta comunidad.

El vocero indígena aseguró que, por ahora, no se moverán del Parque Nacional, no regresarán a sus territorios porque dicen que no hay garantías y manifestaron su intención de quedarse en Bogotá por lo que piden una vivienda digna.

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno manifestaron que entablarán una demanda ante la Fiscalía por los delitos de agresión a funcionario público y lesiones personales.

“Fuimos recibidos con improperios, con groserías, con agresiones, con actos violentos que obligó a replegarnos y en el ejercicio de estar salvaguardando la integridad de un compañero desafortunadamente recibí dos golpes contundentes que me tienen con siete días de incapacidad, graves contusiones en la clavícula y en mi costilla derecha”, manifestó Álvaro Flórez, uno de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

El próximo lunes se espera una nueva reunión en el parque para intentar una vez más un acercamiento y lograr caracterizar esta población. Según los mismos indígenas en el sitio hay 1.350 personas de las cuales 550 son niños y niñas.