Incendios forestales y abejas, las emergencias más frecuentes en enero

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) presentó un balance de las emergencias que se presentaron en el Distrito de Cartagena durante el primer mes de 2022. Los organismos de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Armada, la propia OAGRD y Policía Nacional), reportaron 255 emergencias, siendo los llamados por abejas e incendios forestales los más recurrentes.

En total se reportaron 89 llamados por abejas, que el cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil atendieron mayoritariamente en sectores como La Carolina, San José de los Campanos, Olaya Herrera y Blas de Lezo. En el acumulado por localidad, la Virgen y Turística fue la más afectada por este fenómeno con un total de 35 llamados.

La temporada seca ha golpeado también a Cartagena con 85 incendios forestales o de cobertura vegetal durante el mes de enero. La localidad Industrial y de la Bahía con 36 casos lideró los llamados por estas conflagraciones, seguida de la localidad de la Virgen y Turística con 32 incendios y finalmente la Histórica y del Caribe Norte con 17 emergencias de este tipo.

Otra emergencia con alto impacto fueron los incendios domésticos. 31 casos en toda la ciudad estuvieron repartidos entre las tres localidades. Fernando Abello, director de la OAGRD, hizo un llamado especial a mantener el sistema eléctrico de las viviendas, una de las principales causas de este tipo de incendios en la ciudad.

"Hacemos el llamado acostumbrado a no sobrecargar los sistemas eléctricos de las viviendas, no empatar cables, mucho menos cintas o bolsas. Tampoco dejemos conectado el cargador del celular. Debemos tener especial cuidado con todos los elementos inflamables, no dejarlos cerca a cortinas u otros elementos en la casa que puedan entrar fácilmente en combustión", dijo Abello.

Durante enero, también se reportaron 7 incendios de vehículos, 2 rescates en ascensores, 8 incendios de redes eléctricas, 6 colapsos parciales de estructuras en vivienda, un árbol caído, 6 escapes de gas, 12 operaciones de rescate en los que se salvó a más de 30 personas y se reportaron 4 personas fallecidas por inmersión.