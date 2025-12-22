Cardique gradúa a 150 nuevos Guardias Ambientales y fortalece la protección del territorio

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique graduó a 150 nuevos Guardias Ambientales provenientes de Puerto Badel (Arjona), Puerto Bello (Cartagena), Malagana (Mahates) y Turbaco, quienes se integran al trabajo de protección ambiental, consolidando una red comunitaria clave para la gestión ambiental en el territorio.

La graduación se realizó en el marco del foro “Guardias Ambientales: aliados estratégicos de Cardique para la protección del territorio”, un espacio de diálogo y reflexión en el que se destacó el rol de los guardias como una extensión de la autoridad ambiental en las comunidades, aportando a la educación ambiental, la prevención de incendios forestales, la protección de la fauna silvestre, la atención de emergencias ambientales y la promoción de buenas prácticas frente al cambio climático.

Durante el evento, María Alejandra Díaz, directora técnica de Gestión Ambiental de Cardique, resaltó el impacto del proceso formativo y la experiencia transformadora que representa para quienes hacen parte del programa.

“Formarme como guardia ambiental fue una experiencia transformadora; me permitió enamorarme aún más del medio ambiente, comprender la importancia de cuidarlo desde el territorio y asumir ese compromiso con convicción. Ser parte de este proceso es una gran experiencia que deja huella y motiva a seguir protegiendo nuestros recursos naturales”, expresó.

El evento también contó con la participación de Donaldo Berrío, coordinador del Área de Educación Ambiental de Cardique, y Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana, quienes destacaron el creciente interés de las comunidades por vincularse a esta iniciativa y el papel fundamental de la educación ambiental en la construcción de una ciudadanía consciente y comprometida con su entorno.

Durante la jornada se destacó que el programa de Guardias Ambientales vincula a jóvenes entre los 14 y 28 años, incluye la Guardia Ambiental Kids y fortalece la conformación de grupos adscritos a comunidades indígenas, ampliando la cobertura y el alcance de la gestión ambiental participativa.

Asimismo, se resaltó que actualmente existen más de 4.500 Guardias Ambientales en el norte y centro de Bolívar, reflejo del fortalecimiento del programa bajo el liderazgo de Cardique y del interés de comunidades como San Basilio de Palenque por sumarse a esta iniciativa.

La jornada culminó con un juramento ambiental, en el que los nuevos guardias reafirmaron su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cuidado del territorio, consolidándose como aliados estratégicos de Cardique en la construcción de un desarrollo sostenible.