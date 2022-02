Denuncian presunto acosador sexual de mujeres en autopistas del café

Denuncian la presencia de un presunto acosador sexual de mujeres que se movilizan en bicicleta en autopistas del café en la vía entre Armenia y Pereira.

La denuncia es de Paola Valencia que a través de redes sociales relató cómo fue víctima de un hombre que se movilizaba en moto y aprovechando la soledad y la oscuridad de esta carretera se acercó y le toco sus partes íntimas.

Le puede interesar: Mujer denuncia que fue acosada por un pasajero en un bus en Armenia

La víctima en diálogo con Caracol Radio narró que “los dos íbamos en movimiento y este hombre vestido todo de rojo se me acerco y me toco, yo comencé a gritar y por miedo nunca pare, por fortuna pasaban dos vehículos y el agresor huyó, del susto yo no le vi la cara ni tome las placas de la moto, eso ocurrió antes del ingreso al municipio de Salento”

La mujer denunció el hecho ante la policía y la fiscalía, pero llamó la atención porque desde que publicó su caso en redes sociales varias mujeres hasta incluso hombres denunciaron la misma situación en esa carretera por lo que llamó la atención de las autoridades.

Desde la Fiscalía, aunque está en investigación este caso, reiteraron la importancia de denunciar este tipo de agresiones para evitar que estos casos se sigan presentando en la región.