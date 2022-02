Productores del Atlántico piden apoyo ante temporada de sequía

Un preocupante panorama están advirtiendo los pequeños productores del Atlántico debido la afectación que genera la temporada de sequía, que se prolongaría hasta mayo.

Ante esta situación, los agricultores y campesinos están haciendo un llamado al ministerio de Agricultura y a la gobernación del Atlántico para contar con un distrito de riego que mitigue el impacto que les está dejando la temporada seca.

“No es posible que en Palmar no tengamos distrito de riego, cada uno por su cuenta ha hecho su pozo con las condiciones económicas que tenga, pero eso no facilita regar cuatro o cinco hectáreas de cultivos”, expresó José Pizarro, productor de pancoger en Palmar de Varela.

Agregó, que el panorama afecta a todos en general, debido a que el futuro de la agricultura en este sector del departamento podría terminarse.