Joven denunció abuso sexual de un líder indígena del Huila

Sarayi Ocampo de 30 años de edad, indígena perteneciente a la comunidad Yanakuna del municipio de San Agustín, decidió romper su silencio y narrar como aquel 25 de septiembre de año pasado luego de finalizada una actividad cultural en Neiva, Alberto Cerón Urbano quien es un reconocido líder indígena en la región, la llevó a un hotel de la ciudad y abusó sexualmente de ella.

El diagnóstico fue corroborado por el Hospital San Antonio de Pitalito, donde la victima ingresó con signos de abuso sexual.

Según se conoció, el señalado líder había sido acusado anteriormente por este delito.

“El pasado 25 de septiembre se realizó un evento aquí en Neiva, finalizó el evento y un grupo de compañeros nos fuimos al hotel en compañía del señor Alberto Cerón, y otras personas, nos tomamos unas cerveza y yo salí a hacer una llamada a un amigo para que me recogiera, cuando regresé seguí tomando la cerveza y luego me sentí mareada, me fui para el hotel, y allí cuando desperté me di cuenta que el señor Alberto Cerón me estaba tocando, yo le pedía que no me hiciera nada, de ahí no recuerdo nada más” afirmó Sarayi a Caracol Radio.

La indignación creció cuando esa jurisdicción lo condenó a dos años de prisión y castigo.

Para la víctima, el castigo concedido por la jurisprudencia indígena no representa la magnitud del daño ocasionado.

“Creo que el castigo no es el justo, este tipo de hechos no pueden quedarse en un castigo como el que le dieron al señor Alberto Cerón, es por eso que apelé a la decisión de mi resguardo”, expresó la joven indígena.

La denuncia del hecho fue puesta ante la Fiscalía y el cabildo al que pertenece la víctima.

Caracol Radio se comunicó con Rubi Quinayás representante legal del resguardo, quien manifestó que ya la comunidad había resuelto el caso.

Sarayi, dejó un mensaje al hacer publico su caso, y es a llamar la atención frente a los procesos de denuncia de estos abusos al interior de las comunidades indígenas, que suceden a diario, pero permanecen en el silencio absoluto.