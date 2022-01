Incendio destruyó cinco viviendas en el corregimiento de Bayunca

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), recibió en la madrugada la notificación de un incendio en el corregimiento de Bayunca, sector UMATA. La conflagración fue atendida por el cuerpo de Bomberos, dejando un total de cinco viviendas destruidas, afectando a igual número de familias, conformadas por 17 personas.

A través del Equipo de Reacción Inmediata (ERI), la OAGRD acudió al lugar e hizo entrega de asistencia humanitaria a los afectados, entre los que se encuentran 7 menores de edad. "Para mitigar el riesgo subsecuente hicimos entrega de kits de alimentos, kits de aseo, de cocina y colchonetas para cada familia afectada, remitiremos un informe para atención subsecuente de estas familias a Corvivienda, PES, Participación e ICBF, entidades que evaluarán las condiciones en las que quedaron estas familias", dijo Abello.

Aunque las causas del incendio no se han establecido, el director de la OAGRD hizo un llamado al adecuado mantenimiento del sistema eléctrico de las viviendas. "Tengamos muy presente la importancia de no dejar cables empatados con cintas o bolsas, es mejor cambiarlos completos, así mismo, debemos tener en cuenta que no cualquier cable sirve para las instalaciones eléctricas de las viviendas, tampoco sobrecarguemos los tomacorrientes", puntualizó Abello.