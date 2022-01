Alerta roja era necesaria, pero es insuficiente: Médicos de Antioquia

La Asociación Médica de Antioquia expresó que la alerta roja hospitalaria decretada por la Gobernación de Antioquia, ante el aumento acelerado de casos de COVID-19 y la ocupación UCI que está llegando a su límite, señalaron que esta medida era necesaria.

No obstante, señala el médico Gonzalo Vélez, vocero de la agremiación, que la alerta roja puede ser insuficiente para mejorar la situación hospitalaria, porque no solo el problema se concentra en las UCI, sino en las salas de urgencias, y como hay tanto personal médico que está enfermo a causa del virus, no habría talento humano suficiente para atender las nuevas camas instaladas.

Lea también:

“Es completamente improbable que podamos seguir aumentando el número de camas UCI indefinidamente, cuando ya el personal médico está escaseando y enfermándose por el virus. Si estas medidas no van acompañadas de otras para controlar la transmisión del virus, nunca vamos a poder tener camas UCI suficientes”, planteó el médico.

La ocupación de camas UCI en Antioquia se ubica hoy en el 92%, en Bello e Itagüí está ya en el 100% y en Medellín está en el 95%.

La alerta roja hospitalaria frena temporalmente los procedimientos médicos ambulatorios, para concentrarse en la atención de pacientes graves a causa del COVID-19. Además, abre la posibilidad de comenzar los planes de expansiones de camas de Unidades de Cuidados Intensivos.