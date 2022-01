Gremios piden mayor seguridad en las vías del departamento

El nuevo hecho ocurrido en la vía Ocaña- convención donde presuntos integrantes del EPL realizaron un retén ilegal, afectado con grafitis algunos vehículos, despertó preocupación en diferentes sectores económicos de la región.

Este hecho vuelve a encender las alarmas entre los sectores productivos debido a que este es uno de los corredores que también forman parte de la transversal del Catatumbo y cuya movilidad se mejorar, demostrando con estos hechos la fragilidad de la zona en materia de seguridad.

Leonardo Méndez, director de la Promotora de Norte de Santander PRONORCO se torna delicada la situación de orden público en el departamento, “estamos prácticamente asustados porque se ha dejado avanzar esto, sabemos que el gobierno ha tomado medidas, pero estás deben ser fuertes se debe restablecer el orden público, ya que nosotros después de haber sufrido tantos años no podemos permitir que esto se incremente”.

De igual mente resaltó que se debe tener una colaboración con las autoridades para poder detener estos hechos violentos ,"la seguridad es de todos nosotros ,tenemos que estar integrados no solamente a la expectativa sino informar con tiempo, los que están viajando si se observa presencia de grupos o avisos, poner en conocimiento de las autoridades, esta es una situación en la cual tenemos que tener un compromiso para poder sobrevivir, pero tampoco llegando al límite de pretender que nosotros somos los que vamos a combatir porque para eso están las autoridades, respaldamos al gobierno en todas las medidas que tome no solamente en las carreteras sino en todos los sitios donde haya el riesgo de atentado que altere el orden público.” Concluyó el líder gremial.

Se espera mayores garantías de seguridad tanto para el transito como para el desarrollo de los trabajos que se tienen previstos realizar en esta zona.