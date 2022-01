Barranquillero denuncia que le sustrajeron más de $11 millones de su cuenta

Una persona en Barranquilla denunció que le sustrajeron más de 11 millones de pesos de su cuenta bancaria. Al parecer, el robo se lo hicieron en un cajero que estaba alterado.

En total fueron 11 millones 600 mil pesos los que le habrían sacado de su tarjeta al ciudadano, que en primera oportunidad intentó retirar un cajero, pero este no le entregó dinero, por lo que prefirió ir a otro sitio.

El robo se habría registrado cuando la víctima, de nombre Roberto De la Rosa Cote, se encontraba haciendo fila en un cajero de la calle 76 con carrera 50.

“Me retiraron de la cuenta $8 millones más seis recibos de $600 mil, inmediatamente me dirigí a las oficinas del banco y me hicieron ver allá que la cuenta me la bloquearon ellos por una gestión que se había hecho telefónicamente”, expresó el ciudadano.

Manifestó esta persona, que el cajero se encontraba solo cuando él llegó al sitio, pero cuando realizó las transacciones, el cajero solo le expulsó recibos y le declinó todas las solicitudes.

“Desde el primer momento en que yo entro a usar el cajero ya se encontraba adulterado”, concluyó Roberto de la Rosa.

La persona aún espera una respuesta por parte de la entidad bancaria para ver si logran responderle por el dinero que perdió por medio de este fraude.