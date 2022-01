“El glifosato destruye las tierras”: campesinos en Catatumbo

Los campesinos en la zona del Catatumbo serán los más beneficiados con la derogación de la licencia de la agencia nacional ANLA que permitía la utilización del glifosato, indicando estos que el herbicida genera una grave contaminación a los terrenos.

Muchos han expresado que, a pesar de no tener cultivos ilícitos, este químico es tan fuerte que afecta a los sembrados de verduras y legumbres que tienen en sus fincas.

Uno de ellos que vive en el área rural del municipio de Tibú, le dijo a Caracol Radio que es importante que el gobierno revalúe los métodos para erradicar los cultivos y que además se preste atención a los proyectos productivos.

“Este químico es completamente nocivo para la salud, ya nos ha pasado que lo han aplicado en los terrenos y ha matado absolutamente todo, la tierra queda estéril y no podemos volver a sembrar absolutamente nada, hasta los que no tenemos cultivos de coca hemos salido afectados y por eso es mejor que el gobierno si quiere erradicar lo haga de forma manual, y muchas veces le hemos exigido al gobierno que nos ayude con proyectos productivos y hasta el momento no han pasado por aquí en Tibú”, dijo el labriego.

Se ha reiterado que en esta región aproximadamente hay más de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos, los cuales son el único sustento que tienen muchas familias al no existir otro tipo de trabajos.