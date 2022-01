Líderes de Tibú temen graves afectaciones en el municipio

Una fuerte preocupación hay entre los habitantes y líderes del municipio de Tibú, ante la parálisis de los trabajos en los campos de explotación, temen que se repita la historia de años anteriores con poblaciones vecinas.

La industria petrolera junto con la palmicultura son las actividades hoy más importantes que se desarrollan en el municipio de Tibú, la cancelación de contratos no genera optimismo de reactivación en la región tras lo que dejo la pandemia.

Una de las líderesas de la zona le dijo a Caracol Radio que, “sería prácticamente fatal si Ecopetrol abandonara la zona, desafortunadamente nosotros vivimos del petróleo, y si este se acaba como lo que sucedió con el corregimiento de petrolea que tenía un fuerte apogeo y de un momento a otro todo se acabó ,y con ello prácticamente el pueblo también, el petróleo es lo que nos mantienen prácticamente vivos, la gente tiene sus negocios, está empresa nos da a muchas personas, porque sin ella considero qué Tibú se afectaría en un 40% o más”.

Además, traería unas afectaciones en el bienestar emocional de los habitantes, “da tristeza de verdad, porque eso sí me duele, cuando escuché eso lo que me dijeron que suspendía sus operaciones, a mí me duele porque no soy nacida en Tibú, pero prácticamente me considero tibuyana, y tuve a parte de mi familia, vivienda y amigos casi toda mi vida en esta población", según la líder.

Por esta razón piden a los grupos armados la liberación del ingeniero Diego Lozano y el cese de todas las acciones que afecten a Ecopetrol y sus operaciones.