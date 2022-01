Comité de revocatoria espera que no se presenten más dilaciones

Los representantes del proceso de revocatoria confían que, ante la designación de los recursos para la realización de la revocatoria, ya quedé en firme el 30 de enero como fecha definitiva para llevar a cabo la votación.

Para Miguel Galindo era una decisión esperada , debido a que ya los términos estaban cumplidos y las razones de la registraduría para un nuevo aplazamiento no estaban acorde con el avance del proceso, "celebramos que el director general del presupuesto notificara al registrador nacional el giro de los cerca de 800 mil millones de pesos para completar los más de 4.400 millones de pesos que costaría la logística para la realización de la revocatoria y deja en firme la última modificación del decreto 001 expedido por el gobernador que fija el 30 de enero para esta elecciones ".

De igual forma esperan que no se presenten nuevas objeciones tras cumplir con los lineamientos ajustados a la ley, "esperamos que desde la registraduría no se inventen nuevos pronunciamientos que quieran entorpecer el proceso, en especial a través del doctor Toloza , que han atropellado los derechos de la ciudadanía, y al pasar por encima de una tutela fallada a favor , pero que han venido incurriendo a desacato ante los aplazamientos, pero esperamos que ya la ciudadanía pueda definir si continúa o no el alcalde ".enfatizó galindo.

De esta manera se acelera el proceso para incentivar a la ciudadanía para lograr su apoyo y vote de manera positiva para la salida el alcalde.