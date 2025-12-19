Afinia lideró diálogo comunitario con más de 200 líderes en Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, lideró una jornada de formación sobre prevención del riesgo eléctrico y el mecanismo Energía a la Medida, dirigida a más de 200 líderes comunitarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los Comités Barriales de Emergencia (Combas). Esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la seguridad eléctrica, la innovación y el fortalecimiento del relacionamiento comunitario.

El encuentro contó con el respaldo de la Alcaldía de Cartagena, representada por María Patricia Porras Mendoza, secretaria General del Distrito, así como del Instituto de Gestión del Riesgo y el Instituto Distrital de Acción Comunal. Esta articulación institucional refuerza la importancia del trabajo conjunto para la gestión preventiva y el bienestar de los territorios.

Durante la jornada, el ingeniero Francisco Viola, líder de Control y Reducción de Pérdidas de Afinia en Bolívar Norte, explicó de manera pedagógica el funcionamiento de Energía a la Medida (energía prepagada), destacando sus beneficios en el control del consumo, el ahorro en el hogar y el uso responsable del servicio.

Además de la capacitación, se socializaron cifras de prevención y se reconoció la labor de los Combas en la gestión del riesgo en sus comunidades. El equipo de Gestión Social de Afinia reafirmó su acompañamiento permanente mediante jornadas de atención, pedagogía y diálogo directo en los barrios.

Innovación y corresponsabilidad

El evento incluyó un panel sobre innovación energética, con la participación de Mónica Fadul (directora de Fenalco), Mario Cioní (líder comunal) y Géberson Ortiz Soto (Distrito Comunal), quienes compartieron experiencias sobre la energía prepagada y su impacto positivo en la economía familiar.

Para Mario Cioní: “La energía a la medida nos dio control y eficiencia, es como quitarse un problema de encima”.

Entre tanto, Mónica Fadul resaltó que: “Este modelo, presente en países desarrollados, optimiza la relación con el servicio y abre la puerta a nuevas soluciones”.

Compromiso con la transparencia

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, agradeció la participación masiva y reiteró el compromiso de la empresa con la formación, el diálogo directo y la corresponsabilidad, pilares para avanzar hacia una energía más segura, responsable y sostenible.

Afinia en Cifras:

El número de usuarios son 1.836.000 en toda su zona de cobertura.

El total de Cartagena son 393.000 clientes usuarios

Con energía prepagada o a la medida ya son 1.518 familias de 15 mil que hay en la zona de cobertura Afinia.

El 91% de usuarios están en estrato 1 al 3.

Mensajes claves

