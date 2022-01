"No es transparente" ciudadanos insisten en fallas para tramitar pasaportes

En un calvario se ha convertido poder realizar el trámite para sacar el pasaporte en el departamento de Santander.

Las quejas aumentan y apuntan a fallas en la plataforma en donde se debe agendar la cita y hacer el pago de la estampilla para poder seguir el proceso.

Laura Quintero, dijo que desde el año pasado ha intentado acceder a esta plataforma pero siempre está inactiva o su funcionamiento no dura más de un minuto.

"He intentado muchas ocasiones en la página. La estampilla es posible pagarla desde las 8:00 a.m. pero cuando uno ingresa la plataforma se cae o cuando le ingreso mis datos me dice que no están habilitados los pagos. Solamente la habilitan por unos segundos no más de 10" , dijo la ciudadana afectada.

Además, señaló que algunas personas han tenido que trasnochar y pagar la estampilla a la 1:00 a.m. hecho que catalogó como falto de transparencia.

"Es un trámite engorroso, no lo he podido realizar y no es transparente. Tengo pruebas de los pagos en la madrugada porque a otras horas no se puede", agregó Quintero.

Sobre las quejas, la Oficina de Pasaportes de Santander asegura que la plataforma funciona con normalidad, hecho que contradicen los usuarios, pues además de presentar fallas, algunos terminan acudiendo al pago de $70.000 para que un tramitador les agilice el proceso.