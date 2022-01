De regreso a clases en el Huila, no más virtualidad

El regreso a las aulas es necesario si se tiene en cuenta que los estudiantes tienen que socializar, que los estudiantes necesitan la orientación del maestro, es tiempo de regresar luego de dos largos años al reencuentro social de docentes, estudiantes y parte administrativa.

En gran parte de los municipios del Huila, no se tiene virtualidad es decir ese término virtualidad se tiene para las ciudades, pero para los municipios es trabajo en casa consideran los docentes que los estudiantes deben de regresar así sea de manera de alternancia o la llamada burbuja.

Según, el presidente de la asociación de rectores del Huila, los profesores en un 98% ya están listos para el ingreso presencial. Sin embargo, existen temas que preocupan para que no se dé la deserción entre la población estudiantil .

Algunas instituciones que no tienen las condiciones óptimas para el ingreso, los restaurantes escolares algunos no le sirven nevera o elementos que son utilizados para guardar los alimentos preocupa también el transporte escolar que es fundamental para evitar la deserción y preocupa también que los padres de familia no hayan cumplido con la vacunación de sus hijos.

Ya existen profesores que están padeciendo síntomas de gripe y otros tienen el COVID, con ellos se tiene un trato especial y es el de no asistir por el momento a las aulas hasta que tengan una completa recuperación. La situación no es muy clara para algunos padres de familia como para docentes al momento de definir si se debe de regresar a la presencialidad en el Huila.