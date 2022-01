Inseguridad azota a habitantes de la comuna 6 de Cúcuta

Habitantes de los diferentes sectores de la ciudad vienen reclamando una reacción ante la ola de inseguridad que se presenta, que ha sembrado el temor ya que estos delitos son cometidos en moto, a pie o en bicicleta.

la comuna seis no es ajenas a esta problemática y según sus líderes, los delincuentes le han ganado la partida a las autoridades debido a que no observan verdaderas acciones que los detengan, patrullajes que no tienen ningún resultado, y sin controles permanentes a personas que son ajenas a los barrios.

Según Apolinar García, edil de este sector dijo a Caracol Radio que, "la inseguridad nos arropo Cómo se dice, es una problemática muy grande porque los criminales son tanto por parte de colombianos como venezolanos, no se puede uno estar al interior de las casas, no la pueden dejar sola, porque continuamente están robando, están saqueando de noche, de día, lo mismo atracan por las vías.

Ante esto se sigue exigiendo un plan ofensivo por parte de las autoridades, que, pese a las acciones, la delincuencia no se detiene, “yo sí pienso que aquí lo que falta es como mano dura por parte de la Policía Nacional, y sobre todo es que uno ve hasta tres personas en una motocicleta, se baja el parrillero y encañonan a al ciudadano quitándole el celular lo que tienen en ese momento, sin que las autoridades estén cerca o llegan a los 15 0 30 minutos, ¿ya para qué? Enfatiza García.

De igual modo temen a denunciar ante las represarías que contra la comunidad puedan ocasionar estos delincuentes.