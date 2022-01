Inseguridad principal problema que afecta al área rural de Cúcuta

Representante de la iglesia en la zona rural de Cúcuta realizaron un fuerte pronunciamiento, debido a la difícil situación en diferentes que hoy viven sus habitantes.

Pese a las inversiones que han sido en vano y no han servido para el beneficio en especial en materia de infraestructura y la falta de seguridad, tienen un malestar a la población de zonas como el corregimiento de Aguaclara.

Según Víctor Hugo Peña, Párroco de este sector crítico la situación que hoy se vive, "pues preguntar y no saber qué es lo que está pasando con las inversiones es un reflejo con la falta de presencia del estado en esta región, vías vueltas nada, los proyectos que dicen que van a hacer y no los ejecutan , o los que hacen de muy mala calidad como el puente en este sector que pese a no estar terminando ya presenta deterioro , la pregunta es ,¿a quién le cree uno a una clase dirigente que se ha empeñado en decir mentiras?”.

De igual forma cuestionan el actuar de las autoridades, “la policía aquí sirve para poco solo se dedica a perseguir a los vehículos que llevan mercancía para pedirles plata, y también la presencia de los grupos armados quiénes limitan el trabajo de los agricultores y forzándolos al pago de vacunas “, enfatizó el religioso.

Le puede interesar:Preocupación por nuevo cese de operaciones petroleras en Campo Tibú

En los próximos días se tiene una reunión de líderes para analizar las acciones a tomar ante este abandono que se vive en esta región.