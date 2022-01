Pese a que subió el precio de los alimentos, en Tunja garantizan el PAE

A pesar de que los precios de varios alimentos se han incrementado en los últimos meses, y en el marco de un contexto complejo, los alimentos del Plan Alimentario Escolar en Tunja, serán “sagrados” según lo dijo el secretario de educación de la ciudad, José Moreno.

“Los precios de la carne, la leche etc, fluctúan de manera compleja; sin embargo, hacemos todo el esfuerzo posible, junto con el operador del PAE, para que esta situación global, no sea una excusa para no brindar alimentos de calidad y bajo los requerimientos nutricionales establecidos a todos los niños priorizados en Tunja”, sostuvo Moreno

La administración municipal dispuso la entrega del Plan de Alimentación Escolar desde este lunes 31 de enero, día en el que comienzan las clases.

A la fecha son más de 18.500 niños, niñas y adolescentes los que recibirán el complemento nutricional al interior de las Instituciones Educativas Oficiales.